Godzilla vs. Kong, le riprese del sequel in programma in Australia

Stando a quanto rilanciato dal magazine Variety, l’apertura del set avverrà quest’anno in Australia

Nelle scorse ore Variety ha annunciato il piano di produzione del sequel di Godzilla vs. Kong , le cui riprese avranno luogo in Australia .

Le riprese della pellicola avranno luogo in Australia nei prossimi mesi. Il sequel sarà il terzo titolo dell’universo Monsterverse ad essere realizzato sull’isola, prima di lui Kong: Skull Island nel 2016 e Godzilla vs. Kong tre anni dopo.

Eric McLeod, producer del film, ha dichiarato: “Le troupe altamente qualificate, le strutture di prim’ordine e le location uniche rendono le riprese in Australia un’esperienza unica. Il supporto da parte del governo federale e del Queensland sono sempre stati importanti per il nostro successo nel raggiungimento di riprese di alto livello e di un’esperienza senza precedenti per il pubblico”.