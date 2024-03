1/9 Webphoto - Getty Images

Priscilla, nono lungometraggio firmato da Sofia Coppola, presentato in anteprima in Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2023, arriva nelle sale italiane a partire dal 27 marzo. La storia, il racconto degli anni d'amore tra Priscilla e Elvis Presley fino alla loro separazione, fa riferimento, come è logico alle vere vicende sentimentali tra la rockstar e la donna che diventò suo moglie. Coppola, che ha girato il film basandosi sul memoir della vedova di Presley Elvis and Me, è stata attenta a ricreare situazioni e scenari d'epoca molto simili a quelli reali

Mostra di Venezia: Priscilla, la moglie di Elvis nel film di Sofia Coppola. La recensione