Godzilla e Kong - Il nuovo impero, il trailer finale

Cresce la curiosità per il nuovo film del Monsterverse. In questo lavoro Godzilla e King Kong si alleeranno per cercare di mettere in salvo la Terra. Adam Wingard è tornato dietro la macchina da presa dopo aver firmato Godzilla vs. Kong, uscito nel 2021 e rivelatosi un grande successo al botteghino internazionale con oltre 470.000.000 dollari incassati a livello mondiale.

Nel nuovo lavoro vedremo King Kong e Godzilla combattere fianco a fianco una nuova minaccia.