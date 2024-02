Adam Wingard è tornato dietro la macchina da presa per firmare Godzilla e Kong - Il nuovo impero in uscita nelle sale italiane giovedì 28 marzo

Il Monsterverse cinematografico si espande con un nuovo film in arrivo a breve nelle sale. Godzilla e Kong - Il nuovo impero ripartirà da Godzilla vs. Kong per raccontare l'inaspettata alleanza dei due protagonisti del cinema giapponese, e non solo, contro un nemico intenzionato a sterminare l’umanità.