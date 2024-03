Code 8: Part II, trama e cast del film più visto su Netflix

Nel 2016, Code 8 era solo un cortometraggio che girava tra i critici. Poi è diventato un film, presentato al Festival di Berlino e - tra il 2019 e il 2020 - arrivato nelle sale cinematografiche e poi in streaming. Oggi, il sequel Code 8: Part II guida la classifica Netflix dei film più visti.

Code 8: Part II, la trama

Code 8: Part II I è il sequel del film del 2019, con protagonisti i cugini Stephen e Robbie Amell. Dirette da Jeff Chan, le pellicole raccontano un mondo in cui il 4% delle persone viene ostracizzato dalla società a causa delle sue capacità paranormali. Dietro il successo della saga troviamo gli ottimi effetti speciali, ma anche un cast di volti noti che plasma personaggi ben caratterizzati. I cugini Amell hanno una storia come supereroi, il che li rende piuttosto credibili quando interpretano personaggi con poteri soprannaturali: Stephen è Oliver Queen / Arrow in Arrow, Robbie è Ronnie Raymond / Firestorm in The Flash.

Cinque anni dopo gli eventi di Code 8, l'LCPD ha riformato il suo programma tecnologico militarizzato, sostituendo i robot umanoidi armati (Guardiani) con robot K9 non letali, simili ai cani. Sotto la guida del sergente Kingston, il progetto si è rivelato un successo e le strade non sono mai state più sicure. Appena uscito di prigione, Connor trova lavoro come custode in un centro comunitario , gestito da Mina, deciso a lasciarsi il passato alle spalle. Garrett ha invece preso il controllo di un complesso di appartamenti chiamato Towers dove gestisce il suo impero della droga "etico", pagando persone potenti affinché donino il loro fluido spinale per produrre il farmaco Psyke. Pavani e suo fratello maggiore Tarak vivono in povertà. Quando la disperazione di Tarak lo porta a rubare soldi alla banda di Garrett, il ragazzo viene catturato dal sergente King e dellla sua unità di poliziotti corrotti, che lo uccide. Pav assite all'omicidio, ma riesce a scappare trovando rifugio da Connor e Mina, che chiedono l'aiuto di Garrett per salvarlo. Così, i due, si troveranno a combattere nuovamente fianco a fianco, contro uno stuolo di poliziotti corrotti.