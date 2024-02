Joker Folie à Deux, il budget del sequel con Joaquin Phoen e Lady Gaga

Del resto nel 2019 il primo film, co-scritto, diretto e co-prodotto da Todd Phillips, è stato uno strepitoso successo al botteghino: è riuscito a incassare oltre un miliardo di dollari. Queste cifre, dunque, non dovrebbero fare strabuzzare gli occhi scoprendo che la Warner Bros abbia deciso di puntare alto in fatto di budget.

Joker Folie à Deux , da molti chiamato semplicemente come Joker 2, non è ancora uscito nelle sale cinematografiche eppure fa già notizia.

I motivi per cui gli studi cinematografici tendono a spendere così tanto



“Alcuni argomentano che spendere in modo massiccio è essenziale quando si rilasciano film nelle sale cinematografiche”, fa notare Tatiana Siegel in un articolo pubblicato nelle scorse ore su Variety. “Tuttavia, gli esecutivi di altri studi ritengono che a volte la matematica della Warner non torni, con lo studio criticato come irresponsabile dal punto di vista finanziario”, aggiunge Siegel.

"La strategia attuale alla Warner Bros. e la ragione per cui hanno stipulato alcuni di questi grandi accordi con le star è fondamentalmente quella di giocare con i soldi degli altri," afferma una fonte vicina a Warner Bros. informata sui fatti parlando con Variety.