Borderlands, il trailer del film con Cate Blanchett e Kevin Hart

Nel trailer di Borderlands, l’adattamento cinematografico dell’omonima serie di videogiochi, Cate Blanchett, Kevin Hart e Jamie Lee Curtis affrontano feroci sparatorie. Dopo una lunga attesa, iniziata con l’ideazione nel 2015 e proseguita con l’effettiva realizzazione nel 2021, il film diretto da Eli Roth arriverà nelle sale nel mese di agosto. La pellicola racconta la storia di Lilith (interpretata da Blanchett), una fuorilegge che ritorna sul suo pianeta natale, Pandora, dopo essere stata ingaggiata dal produttore di armi Atlas (interpretato da Édgar Ramírez) per ritrovare la figlia scomparsa. Per ricevere aiuto nella missione, Lilith riunisce una squadra di altri cinque emarginati per esplorare il pericoloso pianeta: l’esperto mercenario Roland (interpretato da Hart), l’adolescente amante degli esplosivi Tiny Tina (interpretata da Ariana Greenblatt), il suo muscoloso protettore Krieg (interpretato da Florian Munteanu), la scienziata pazza Tannis (interpretata da Curtis) e il logorroico e saccente robottino Claptrap (nella versione originale doppiato da Jack Black). Tutti insieme, gli strampalati eroi dovranno sconfiggere una specie aliena e pericolosi banditi, e scopriranno uno dei segreti più incredibili di Pandora. Il destino dell’universo potrebbe essere nelle loro mani, ma alla fine combatteranno per qualcosa di più grande: la loro amicizia.