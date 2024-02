Bafta 2024, stasera la consegna dei premi. Oppenheimer grande favorito

Domenica 18 febbraio verrano consegnati gli "Oscar" del cinema britannico a partire dalle 19.00 (alle 20.00 ora italiana). Grandi favorito il film di Christopher Nolan, e Povere Creature! con Emma Stone candidata come migliore attrice. Scopri tutto quello che c'è da sapere sulla cerimonia presentata per la prima volta dall'attore scozzese David Tennant, insieme al principe William, che parteciperà in qualità di presidente del Premio

È il giorno dei Bafta, ovvero gli Oscar del cinema britannico (TUTTE LE NOMINATION). Infatti, questa sera verranno consegnanti gli ambiti premi a partire dalle 17.00 (ora di Londra).

Tutte le Candidature di Oppenheimer Sarà quindi, il film di Christopher Nolan, la pellicola da battere, almeno secondo tutte le previsioni. La pellicola che, ricordiamo, ha già trionfato ai Golden Globe e ai Critics Choice Awards, e rimane il grande favorito della notte degli Oscar il prossimo 10 marzo, punta a conquistare la ribalta nella serata clou dell'anno cinematografico britannico con le nomination come miglior film, per Nolan (regista e sceneggiatura adattata), cosi' come per Emily Blunt (attrice non protagonista) e Robert Downey Jr. (attore non protagonista). Anche l'attore irlandese Cillian Murphy è uno dei favoriti per il suo primo Bafta come miglior attore per il ruolo di J. Robert Oppenheimer. approfondimento Oppenheimer, i look indossati dagli attori sono specchio di un’epoca

In lizza anche Povere Creature Potrebbe essere una serata trionfale anche per "Povere Creature", la commedia dark surreale diretta da Yorgos Lanthimos che si presenta con 11 nomination, tra cui nella categoria miglior film e per l'interpretazione di Emma Stone, che ha già vinto il Golden Globe e il Critics Choice. L'attrice americana dovrà vedersela con Margot Robbie (Barbie), Carey Mulligan (Maestro), Sandra Huller (Anatomia di una caduta), Fantasia Barrino (Il colore viola) e Vivian Oparah (Rye Lane). approfondimento Povere Creature! Il film raccontato dai costumi di Emma Stone

Gli altri film in competizione per la vittoria Altri contendenti per il miglior film includono il dramma giudiziario francese Anatomia di una caduta, la commedia scolastica ambientata negli anni '70 The Holdovers e Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese. Tuttavia, nè Scorsese, nè il protagonista Leonardo DiCaprio, hanno ottenuto candidature, ma il film ha accumulato nove nomination. Bradley Cooper ha anche ottenuto nomination per il suo acclamato film biografico su Leonard Bernstein per la sceneggiatura originale (condivisa con lo sceneggiatore Josh Singer) e come miglior attore. Si batterà contro Murphy, il collega irlandese Barry Keoghan (Saltburn), Colman Domingo (Rustin), Paul Giamatti per (The Holdovers) e Teo Yoo (Past Lives). approfondimento Martin Scorsese dichiara che il suo prossimo film sarà The Wager

Le star attese, orari e dove vedere la cerimonia Margot Robbie, Bradley Cooper, Emma Stone e Carey Mulligan sono tra le star attese alla cerimonia - condotta dall'attore scozzese David Tennant insieme con il principe William, che parteciperà in qualità di presidente del Premio. Sarà il suo impegno più importante da quando è tornato in servizio dopo l'operazione addominale della moglie Kate Middleton e la diagnosi di cancro a suo padre, re Carlo III. I premi verranno consegnati stasera a partire dalle 17:00, ora locale, presso la Royal Festival Hall del Southbank Centre. L’orario di inizio del red carpet è previsto alle ore 15:00 locali, quindi 16:00 italiane, mentre la cerimonia dell’assegnazione dei premi britannici comincia alle 19:00 locali, che corrispondono alle 20:00 in Italia. Per seguire la cerimonia dei BAFTA 2024 in diretta è possibile collegarsi in streaming sul canale ufficiale YouTube dell’accademia britannica, oppure sul loro sito web.