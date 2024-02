Laura Linney compie 60 anni, i suoi ruoli più famosi al cinema e in tv

1/13 ©Webphoto

Laura Linney compie 60 anni. L’attrice originaria di New York è nata il 5 febbraio 1964. Ha esordito sul grande schermo nel 1992, con il film L’olio di Lorenzo. Tra i suoi primi lavori (in ruoli minori) si ricordano Dave - Presidente per un giorno, Uno strano scherzo del destino, Congo, Schegge di paura e Potere assoluto. In tv si è fatta conoscere nell’adattamento di Tales of the City, nel ruolo di Mary Ann Singleton, che ha ripreso in More Tales of the City (1998), Further Tales of the City (2001) e Tales of the City (2019)

