1/13 PH Luisa Carcavale Courtesy Vision Distribution



Maria Sole Tognazzi torna a parlare alle donne raccontando sul grande schermo una storia tutta al femminile. Dieci Minuti, la quinta regia cinematografica dell'autrice e sceneggiatrice che ha diretto anche cortometraggi e documentari, ha come protagonista Barbara Rochi, premiata nel 2023 col Nastro d'Argento per Rapito e col David di Donatello per Settembre. Ecco la regista e la sua attrice principale in una foto scattata sul set della pellicola in programmazione al cinema dal 25 gennaio



I migliori film in uscita al cinema a gennaio