The Kitchen, trama, cast e cosa c'è da sapere sul thriller Netflix

L'opera prima del duo composto da Kibwe Tavares e dall'attore Daniel Kaluuya (premiato con l'Oscar per “Judas and the Black Messiah”), è ambientata nella Londra del 2044. Presentato in anteprima al BFI London Film Festival, affronta i temi del conflitto di classe e del rapporto tra padri e figli

I sobborghi di Londra e i suoi abitanti sono l'anima di The Kitchen, film drammatico dalle venature thriller e sci-fi per effetto dell'ambientazione della storia in un futuro distopico.

La pellicola, presentata in anteprima al BFI London Film Festival lo scorso ottobre, e che sbarca dal 19 gennaio in streaming su Netflix - visibile anche su Sky Q e Now - è diretta a quattro mani da Kibe Tavares e Daniel Kaluuya, entrambi all'esordio dietro la macchina da presa col secondo che è già noto al mondo del cinema per la sua brillante carriera di attore che l'ha portato a vincere l'Oscar nel 2020 per Judas and the Black Messiah. Ecco cosa c'è da sapere sul nuovo titolo con protagonista una inedita coppia composta dall'attore e rapper Kano e dal giovane Jedaiah Bannerman.



La trama: un rapporto speciale tra padre e figlio Dopo un breve passaggio in sale selezionate del Regno Unito, The Kitchen approda su Netflix pronto a trasportare gli spettatori nell'atmosfera cupa e opprimente della Londra del futuro immaginata dal regista Kaluuya insieme a Rob Hayes e a Joe Murtagh (che ha firmato lo script della serie The Woman in the Wall, anch'essa in uscita in streaming nel mese di gennaio), co-autori della sceneggiatura originale.

In un'epoca non troppo lontana la lotta di classe si farà aspra tra gli abitanti della City e quelli della periferia, con questi ultimi pronti a tutto pur di difendere il loro posto nel loro stabile che si trova ai confini del quartiere più estremo di Londra.

In un clima di costante apprensione per l'arrivo delle autorità chiamate a sgomberare gli appartamenti della periferia, Izi (interpretato da Kano, al secolo Kane Robinson) e Benji (che ha il volto del quattordicenne Jedaiah Bannerman, al suo primo ruolo in assoluto e selezionato per caso all'interno di un ricerca di attori su Instagram), si incontrano per caso stabilendo un legame importante, per l'adulto completamente inaspettato.

Benji, da poco rimasto orfano della madre, si mette alla ricerca di Izi, indicato dalla donna in punto di morte come suo padre. L'uomo, in procinto di cambiare vita in virtù del suo trasferimento da The Kitchen ad un quartiere residenziale di lusso, si trova costretto a rivedere le sue posizioni e a sperimentare l'affettività col ragazzo di cui diventa, in qualche maniera, tutore.

L'ambientazione distopica, condita dal conflitto di classe che oppone i poverissimi ai benestanti della City, porta l'inedito duo a riscoprire il legame con un quartiere e con una comunità che si credevano perduti. approfondimento I padri indimenticabili del cinema da Mrs Doubtfire a King Richard

Il futuro distopico: tra degrado e umanità Selezionato al Sundance's Screenwriting and Directing Lab, The Kitchen è stato girato nel 2022 tra Londra e Parigi. Della prima città, in particolare, spicca la volontà da parte dei realizzatori di dare risalto all'aspetto architettonico delle ambientazioni, un elemento che rivela la formazione di uno dei due registi, Kibe Tavares, laureato in architettura.

L'aspetto futuristico della Londra del 2044 è certamente uno degli ingredienti più affascinanti di una trama che si snoda tra emotività privata e aspetto sociale legato alla difesa della propria umanità attraverso il riferimento territoriale di un quartiere, per povero che sia.

Lo spunto, che spesso scivola in secondo piano nella narrazione, ha dato il titolo al film. La cucina, o meglio le pentole e gli attrezzi per cucinare, sono gli strumenti usati dai residenti di The Kitchen per avvisare gli altri dell'arrivo delle autorità per gli sgomberi. Una delle sequenze in cui gli occupanti dei palazzi sbattono il pentolame come segnale è inclusa anche nel trailer del film. leggi anche Arriva il film "Foe - Il Nemico", thriller distopico con Saoirse Ronan