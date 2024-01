Arriva il film "Foe - Il Nemico", thriller distopico con Saoirse Ronan

Appuntamento per il 5 gennaio, direttamente su Prime Video, con il film Foe - Il Nemico (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), di Garth Davis, con Saoirse Ronan e Paul Mesca. Dalla trama ai protagonisti, ecco tutto quello che c'è da sapere prima di guardare la pellicola.

La trama

Il film è un thriller distopico basato sull’omonimo romanzo di Iain Reid del 2018. Siamo nel Midwest, nel 2065. Hen e Junior (Saoirse Ronan e Paul Mescal) sono una coppia che coltiva un pezzo di terra isolato che appartiene alla famiglia di Junior da generazioni. Ma la loro vita tranquilla cambia all'improvviso quando uno sconosciuto (Aaron Pierre) si presenta alla loro porta con una proposta sorprendente. Sono disposti a rischiare tutto, pur di avere la possibilità di sopravvivere in un nuovo mondo?

L'ambientazione

La pellicola è ambientata nel futuro e vuole porre - proprio come l'omonimo libro - domane esistenziali sulla natura umana, in un continuo dialogo con il presente e le grandi domande sull'umanità. Il primo trailer è stato pubblicato il 24 agosto 2023 e mostra il dilemma davanti al quale si trovano i due protagonisti, che si ritrovano a pensare prima come singoli, e poi, come coppia.

Il luogo delle riprese

Le riprese si sono svolte principalmente a Victoria, in Australia. Le scene sono state girate nei Docklands Studios di Melbourne e nella zona rurale di Wangaratta. Il "via" è scattato a febbraio 2022 e, secondo quanto riferito, il termine delle riprese è stato ad aprile 2022.

Il tema del cambiamento climatico

Nella storia gli spettatori si ritrovano difronte a una specie di apocalisse che si verificherà in un futuro non lontano, e così anche il tema del degrado dell'ambiente in cui vive l'uomo sulla Terra si fa centrale. Il problema delle minacce legate al cambiamento climatico si fanno preponderanti e anche il regista, in un commento prima dell'uscita del film, ha spiegato: "Il punto centrale del film è che il potere aziendale e il decadimento ambientale stanno letteralmente divorando il mondo naturale". Poi Davis ha aggiunto: "Stanno divorando la società e portando via il motivo per cui dovremmo essere qui e ciò che ci unisce".