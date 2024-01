Perfect Days parla di un uomo semplice, e della sua vita semplice. La sua routine è fatta di un lavoro come addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo , e di piccole passioni : la passione per la lettura e quella per la musica, per la fotografia e per le piccole cose che lo rendono felice. Minuto dopo minuto, incontro dopo incontro, l'uomo si svela e rivela, facendo trapelare il suo passato e permettendo allo spettatore di comprendere meglio chi sta guardando. Ed è proprio basandosi su questa trama, e sulla sua semplice quotidianità , che il regista ha scelto di non utilizzare uno semplice spartito. Del resto, il protagonista della pellicola è un appassionato di musica. Ascolta cassette degli anni Sessanta e Ottanta, ed è stato quindi il suo gusto musicale a definire la colonna sonora. Un sountrack straordinario, che contempla artisti giapponesi ma anche internazionali : gli Animals, i Velvet Underground, Otis Redding, Patti Smith, i Kinks, Lou Reed, Nina Simone.

La colonna sonora completa (da Youtube)

Una colonna sonora fatta di grandi nomi

Perfect Days di Wim Wanders è un inno agli anni Sessanta-Settanta-Ottanta. Almeno nella musica. Nella sua colonna sonora troviamo Redondo Beach di Patti Smith e Walkin’ Thru The Sleepy City dei Rolling Stones. La prima, contenuta nell'album d'esordio della poetessa del rock, racconta il suicidio di una ragazza innamorata di un'altra ragazza; la seconda è una canzone che parla di solitudine, attraverso la metafora di una città buia. Presente anche Lou Reed con Perfect Day, già inserita in Trainspotting, e i Velvet Underground con Pale Blue Eyes, dedicata a Shelley Albin (primo amore di Lou Reed, autore del brano). Otis Redding è parte della colonna di Perfect Days con il singolo (Sittin’ On) The Dock of the Bay, pubblicato posumo, i The Kinks con Sunny Afternoon, una sorta di satira delle preoccupazioni economiche dei borghesi britannici. Ma ci sono anche Brown Eyed Girl di Van Morrison e Feeling Good di Nina Simone, oggetto negli anni di numerosissime cover. Infine, due voci giapponesi: Sachiko Kanenobu con Aoi Sakana e Maki Asakawa con la versione giapponese di The House of the Rising Sun.