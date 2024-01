2/11 Crediti: ufficio stampa

Il regista ha aggiunto: “I protagonisti sono mossi dal mistero della giovinezza. Non fanno quello che fanno né per i soldi né per il potere. Ma forse per vitalità, per testare il cuore, per capire fino a che punto ci si possa sentire vivi oggi, all’alba di questo nuovo millennio, saturo di guerre raccontate e di attentati soltanto visti”

Enea: Pietro Castellitto si racconta a Skytg24. VIDEO