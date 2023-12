Sigourney Weaver, perturbante virago

Meno potente di Il collezionista di carte (che l’anno scorso era in concorso alla 78.ma Mostra del cinema di Venezia) The Master Gardener funziona grazie soprattutto al talento di Joe Edgerton. Persino nel vestire i panni di un uomo volutamente dimesso, l’attore buca lo schermo e riesce a incantare pure se racconta il motivo per cui viene utilizzato il latino per la catalogazione floristica. Di contro, Sigourney Weaver incarna un’intransigente, assillante e dispotica virago del sud degli Stati Uniti, che pare uscita dalle pagine di una pièce di Tennessee Williams. Fossimo stati ai tempi della Golden Age di Hollywood, il personaggio sarebbe stato interpretato da Joan Crawford o da Barbara Stanwyck, A bilanciare tutta questa stizzita prosopopea manifesta dalla datrice di lavoro del compunto giardiniere, c’è Quintessa Swindell (l’Anna della serie capolavoro Euphoria), anche se in origine , Schrader avrebbbe voluto Zendaya. La giovane rappresenta il fiore più prezioso e delicato. Una ragazza borderline, pronipote della vedova Haverhill, capace, tuttavia di riscaldare il cuore in inverno del diligente orticultore. A volte anche le anime, come accade per piante, si possono rigenerare e l’erba cattiva trasformarsi in una meravigliosa orchidea.