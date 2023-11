Sorella Morte, cosa sapere sul film horror nella top 10 di Netflix

È uscita su Netflix la pellicola spagnola dell’orrore diretta da Paco Plaza del film “Rec - La paura in diretta” del 2007 e di "Verónica" del 2017 (film da lui co-diretti con Jaume Balagueró). Questa sua nuova fatica cinematografica è ambientata in un convento della Spagna franchista ed popolata di suore che fanno davvero paura. Ecco tutto quello che bisogna sapere di “Sorella Morte”, titolo che fa gola agli amanti dell'horror



È uscita su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) la pellicola spagnola dell’orrore Sorella Morte diretta da Paco Plaza del film Rec - La paura in diretta del 2007 e Verónica del 2017 (film da lui co-diretti con Jaume Balagueró). Questa nuova fatica cinematografica porta invece soltanto la sua firma. È ambientata in un convento della Spagna franchista ed è popolata di suore che fanno davvero paura. Un titolo che fa gola agli amanti dell'horror, perfetto per prolungare le atmosfere cupe inaugurate dall'Halloween appena conclusosi.

Il film è approdato sulla piattaforma di streaming lo scorso 27 ottobre, riscuotendo fin da subito un enorme successo. Proprio a fronte del successo, parliamo di una pellicola fissa nella top 10 di Netflix fin dal suo esordio sullo streamer.



Sorella Morte è il titolo della versione italiana, mentre quello in lingua originale è Hermana Muerte e quello per il mercato internazionale è Sister Death.

Il film è ambientato negli anni Quaranta, alla fine della guerra civile spagnola. Siamo in un convento colpito da una tragedia terribile.

Sorella Morte si pone in pratica come prequel di Verónica, il sopracitato horror demoniaco del 2017 che tratta di possessioni, anch'esso firmato dal regista spagnolo Paco Plaza assieme a Jaume Balagueró.



Verónica è un film considerato all'unanimità come una pietra miliare degli zombie movie spagnoli. Vincitore di ben 7 premi Goya (che sono i David di Donatello del cinema spagnolo), si tratta di uno dei film ispanici più visti in assoluto sulla piattaforma Netflix.

Nonostante di fatto Sorella Morte sia il prequel di Verónica, come fa notare l'edizione italiana di Wired non è fondamentale guardare quel film prima di godersi l'ultimo arrivato.

“La visione di Verónica non è necessaria per seguire l’horror di Netflix: la sorella Morte in oggetto è una presenza marginale, l’anziana suora che si è accecata per non vedere gli spiriti che rivela alla protagonista come contrastare una presenza soprannaturale invadente”, scrive Lorenza Negri su Wired Italia.



Secondo Elsa Ungari di IO Donna, però, “Sorella Morte risponde ad alcune domande lasciate in sospeso dal film precedente”, dunque la visione del film precedente potrebbe essere una buona cosa, se non proprio prima di Sorella Madre almeno dopo.



Potete guardare il trailer ufficiale di Sorella Morte (titolo internazionale: Sister Death) nel video che trovate in fondo a questo articolo.



Come nel caso di Verónica, anche questo nuovo film vede protagoniste giovani donne in crisi

Le pellicole Verónica e Sorella Morte sono accomunate da una tematica: tutte e due vedono come protagoniste giovani donne colte in un momento di crisi profonda, causata dall'abbandono delle rispettive figure di riferimento. Si ritroveranno cariche di responsabilità enormi, ingestibili sia per quanto riguarda la loro età sia per ciò che concerne il livello di maturità che le caratterizza.

In entrambi i casi, le protagoniste hanno come missione quella di prendersi di protetti piccoli, in età infantile, per proteggerli dagli spiriti maligni che vogliono vendicarsi di loro. Nel caso di Verónica, si trattava dei suoi fratelli, in quello di Narcisa, protagonista di questo nuovo film, le sue protette sono invece le ragazzine che vengono educate nel convento.

Verónica era liberamente ispirato ai veri eventi del caso Vallecas del 1991, quando la 15enne Estefanía Gutiérrez Lázaro morì misteriosamente dopo aver utilizzato una tavola ouija, un piccolo strumento usato per le comunicazioni medianiche. Tra i personaggi secondari del Verónica spiccava un’anziana suora cieca, chiamata proprio Sorella Morte, connotata da un aspetto davvero lugubre.

approfondimento Il convegno, cosa sapere sul film horror nella top 10 di Netflix

La protagonista di Sorella Morte è Narcisa

Narcisa (interpretata dall’attrice Aria Bedmar) durante la sua infanzia venne definita come niña santa per via di un misterioso evento miracoloso che la coinvolse da bambina. La cogliamo in questo film in un momento di crisi profonda, una crisi che coinvolge perfino la sua fede, che sta quasi per crollare. La donna è perseguitata da premonizioni, da eventi soprannaturali inquietanti, il che le provocherà l'ostilità da parte delle altre suore.

“Sorella Morte è decisamente meno spaventoso di Verónica, ma ha una compiutezza formale nettamente superiore; è un horror splendido, che lo si consideri un horror soprannaturale, religioso o psicologico”, commenta Lorenza Negri nella sua recensione per Wired.



A convincere parecchio è il fatto che questo horror si ponga anche come un racconto intimo connotato da un ritmo costante di tensione, aspettative, ansie e angosce mentre in ogni angolo del convento il terrore aleggia come una maledizione impossibile da scardinare.

approfondimento Il morso del coniglio, trama e cast del nuovo film horror su Netflix

Un film pieno di simbolismi e di riferimenti religiosi

Sorella Morte è un film che potrà essere colto appieno da chi si interessa di religione, di simbolismi a essa collegati, di riti, preghiere, vita monacale e agiografie varie.



“Tutti questi riferimenti possono coglierli solo i credenti e a loro Plaza riserva un livello narrativo superiore fatto di suggestioni – di evocazioni – che esaltano l’esperienza del film per chi li coglie”, sottolinea Wired. “Per certi versi Sorella Morte è un’esperienza genuinamente mistica, immersa in una solida atmosfera di terrore iscritta in un curioso formato in 4:3”.

approfondimento Five Nights at Freddy's, il cast del film horror di successo negli USA

Sorella Morte è stato girato nel Real Monastero di Sant Jeroni de Cotalba

Il film Sorella Morte è stato girato nel Real Monastero di Sant Jeroni de Cotalba, situato nel comune di Alfauir a Valencia.

Nel prologo della pellicola, l'unica parte in bianco e nero, viene mostrata la protagonista quando è ancora una bambina e viene venerata dagli abitanti di un piccolo villaggio dopo che questa ha avuto una visione mariana. Dopo di che il film si suddivide in tre capitoli in cui viene raccontata tutta la storia del personaggio, partendo dal percorso di iniziazione di una giovane novizia fino ad arrivare al suo arrivo in un convento che sembra a tutti gli effetti maledetto. Deciderà quindi di rinunciare alla vista al fine di riuscire a guardare oltre ciò che mostra il mondo terreno.



Il cast del film è quasi del tutto femminile, chiaramente, trattandosi di una pellicola ambientata in un convento di monache. Dalla protagonista Aria Bedmar a Consuelo Trujillo e Almudena Amor, le attrici coinvolte sono eccezionali. Completano il cast le seguenti interpreti: Maru Valdivielso, Luisa Merelas, Chelo Vivares, Adriana Camarena, Daniela Casas, Marina Delgado. Ci sono anche attori maschi, come Marcelo Carvajal e Pablo Guisa Koestinger.



Di seguito trovate il trailer ufficiale di Sorella Morte (titolo internazionale: Sister Death).

approfondimento Le 30 location da paura dei film horror più famosi