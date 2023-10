Il Convegno, sbarcato su Netflix il 13 ottobre, ha subito scalato le classifiche dei film più visti della settimana. Di cosa si tratta? Di un horror svedese, tratto dal romanzo di Mats Strandberg Konferensen e diretto da Patrick Eklund.

Il Convegno, la trama

Per la verità Il Convegno è un film slasher, un sottogenere dell'horror in cui un maniaco omicida in genere mascherato terrorizza un gruppo di persone in uno spazio più o meno delimitato, impiegando armi da taglio e sistemi cruenti.

In un sadico mix di terrore e commedia, il film è tutto un susseguirsi di situazioni paradossali, scene ironiche e volti sgomenti di paura.

Al centro della scena, tuttavia, non c'è tanto il maniaco assassino quanto il contesto: l'assassino non agisce contro dei ragazzini in un bosco, o in una casa abbandonata, ma se la prende con un gruppo di colleghi che partecipa a un evento di team building, in un albergo isolato sul lago Kolarsjön.

La pellicola si apre con il capo del team motivazionale, che dà il benvenuto ai suoi colleghi. E fa loro una promessa: il weekend sarà un'occasione unica per migliorare le competenze, rafforzare i legami e divertirsi. "Spero che siate pronti a mettervi in gioco e a dare il meglio di voi stessi. Ricordate: il successo dipende da voi", dice. Ciò che non dice è che, uomini e donne, saranno costretti a partecipare a giochi imbarazzanti, che li faranno sentire frustrati e che aumenteranno le conflittualità. Ben presto, i partecipanti all'evento si renderanno conto di quanto i trattamenti siano iniqui, con l'esclusione dei soggetti più deboli e con la considerazione pressoché nulla della diversità.

Nel frattempo, una figura misteriosa e inquietante li osserva. Mossa dalla vendetta, il suo obiettivo è ucciderli tutti. Uno a uno.

Ecco dunque che l'horror diventa il pretesto per una satira sul lavoro e sui rapporti tra colleghi, spesso disseminati di rivalità e ipocrisie. Fino alla domanda conclusiva: chi sono, per davvero, i cattivi?