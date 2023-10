Retribution, il trailer del nuovo thriller action con Liam Neeson

Arriverà in sala dal prossimo 26 ottobre grazie a Lucky Red il nuovo film diretto da Nimród Antal. Si tratta di un remake dell’acclamata pellicola spagnola intitolata “El Desconocido”. Ecco tutto quello che bisogna sapere di questo coinvolgente film che trascina gli spettatori in un viaggio emozionante di riscatto e vendetta in cui Neeson - almeno all’inizio - interpreta un ruolo per lui inedito: quello della vittima



Arriverà in sala dal prossimo 26 ottobre Retribution, l’attesissimo thriller action con protagonista Liam Neeson.

Il film arriverà al cinema grazie a Lucky Red e segna la nuova fatica regista di Nimród Antal. Si tratta di un remake dell’acclamata opera spagnola intitolata El Desconocido e si presenta come un coinvolgente film capace di trascinare gli spettatori in un viaggio emozionante di riscatto e vendetta. Il lungometraggio è offerto dai produttori di due capolavori del genere d’azione come Non-Stop e L’uomo sul treno.



La particolarità di questa pellicola è che Liam Neeson, l’attore irlandese che solitamente vediamo nei panni del personaggio più spietato di tutti in molti film d’azione americani, stavolta invece è proprio il contrario dello spietato: l’attore si cala infatti nell’inedito ruolo della vittima.

Almeno all’inizio, quando il film si apre con lui incastrato in una situazione assurda in cui uno psicopatico lo tiene in scacco, ricattandolo e trasformandolo in una macchina di morte. Ma il pazzo aguzzino si spingerà a un punto tale da costringere la sua vittima a reagire.



Un film che è un po' Saw e un po' Speed

Il nuovo film diretto da Antal è “un po' Saw, un po' Speed”, come fa notare in queste ore il sito web Coming Soon.



Retribution vede Neeson nei panni di un uomo che sta attraversando la città in auto con i suoi due figli quando si ritrova nel mezzo di un fatto tanto assurdo quanto inquietante. Un misterioso personaggio gli comunica via telefono che sotto i sedili dell'automobile su cui stanno viaggiando c'è una bomba. Ed è qui che il paragone con il film Saw fa capolino, dato che il misterioso personaggio che gli comunica dell'ordigno esplosivo sembra ispirato proprio al Jigsaw di Saw.

Non da meno è poi il paragone con Speed, visto che il protagonista per non far esplodere la bomba dovrà continuare a guidare senza scendere dall'autovettura, proprio come nel cult movie del 1994 con protagonista Keanu Reeves.

Mentre si trova al volante dell'auto, il personaggio che in questo caso è vittima si deve comunque rendere pure carnefice, suo malgrado, compiendo una serie di azioni atroci e criminali dettate dal suo interlocutore psicopatico.

Liam Neeson interpreta Matt Turner

Il protagonista di Retribution è Matt Turner (interpretato da Liam Neeson).

Si tratta di un affermato uomo d'affari americano che risiede a Berlino, città in cui si destreggia tra una brillante carriera finanziaria e le responsabilità familiari.

Una mattina sta accompagnando i figli a scuola quando riceve una telefonata da una voce sconosciuta che gli comunica che sotto il suo sedile c'è una bomba pronta a esplodere se lui non eseguirà ogni ordine del suo ricattatore.

Intrappolato nella sua automobile in una corsa contro il tempo, Matt dovrà trovare il modo di proteggere i suoi figli e risolvere il mistero il prima possibile, entro 24 ore.

Il remake del film spagnolo del 2015 Retribution è il remake del film spagnolo del 2015 Desconocido - Resa dei conti, adattato dagli sceneggiatori Alberto Marini, Ward Parry e Christopher Salmanpour. È diretto dal regista ungherese Nimród Antal (a cui si devono film come Kontroll, Predators e Vacancy, e anche episodi di serie televisive del calibro di Stranger Things e Servant).

Tra i produttori della pellicola c’è Jaume Collet-Serra, mentre Matthew Modine, Noma Dumezweni, Jack Champion, Lilly Aspell e Embeth Davidtz completano il cast.



