Detective Marlowe, la recensione del film con Liam Neeson in prima tv

L’attore veste i panni del mitico investigatore privato nato dalla penna di Raymond Chandler. Diretto dal premio Oscar Neil Jordan, un thriller elegante, interpretato da un cast di stelle composto da Diane Kruger, Jessica Lange, Adewale Akinnuoye-Agbaje , Danny Huston e Alan Cumming . In prima visione dal 28 agosto alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 su Sky Cinema Collection – Liam Neeson Mania) e in streaming su NOW. Su Sky il film sarà disponibile on demand, anche in 4K

Mozziconi di sigaretta e bicchieri di bourbon whisky. Femme fatale e raffiche di mitra. Battute salaci che bruciano come il sale sulle ferite e intrighi complicati quanto l’enigma della sfinge. È questa la materia di cui è composto Detective Marlowe. Il film Sky Original, con protagonista Liam Neeson e diretto dal Premio Oscar® Neil Jordan, arriva in esclusiva dal 28 agosto alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 su Sky Cinema Collection – Liam Neeson Mania) e in streaming su NOW. Su Sky il lungometraggio sarà disponibile on demand, anche in 4K.

Detective Marlowe: da Humphrey Bogart a Liam Neeson “Erano pressappoco le undici di una mattina di metà ottobre, con il sole velato e sulle colline un bagliore che preannunciava pioggia a rovesci. Mi ero messo l'abito azzurro polvere con camicia, cravatta e fazzolettino, scarpe nere e calze di lana nera con una fantasia di orologi blu. Ero in ordine, pulito, rasato e sobrio, e non me importava che lo si notasse o no. Ero esattamente quello che ci si aspetta da un elegante investigatore privato. Andavo a far visita a quattro milioni di dollari.” Si presentava così al mondo e ai suoi lettori Philipp Marlowe, il più famoso investigatore privato della storia della letteratura e non solo. Il romanzo si intitolava Il grande sonno, pubblicato nel 1939. L’autore si chiamava Raymond Chandler. E da quel giorno la narrativa hard boiled, non sarebbe stata più la stessa. E nemmeno i film noir. Hollywood trasfiguro il private eye dal whisky facile, abile giocatore di scacchi, nonché impenitente scapolo, in un’icona della settima arte. Nel corso del tempo Philipp Marlowe, sul grande schermo è stato interpretato da Dick Powell, Humphrey Bogart, George Montgomery, Robert Montgomery, Philip Carey, James Garner, Eliot Gould. Robert Mitchum, Steve Martin e James Caan. Nel lungometraggio diretto da Neil Jordan tocca a Liam Neeson consumare le suole delle scarpe per pedinare i sospettati, schivare pallottole, guidare per le strade di Los Angeles, resistere alle lusinghe di donne più velenose dell’arsenico, prendere a pugni qualche scagnozzo e infine, risolvere il mistero. approfondimento Detective Marlowe, il film con Liam Neeson da stasera su Sky e NOW

Indagine a Hollywood, tra cocaina e omicidi Nel Jordan, premio Oscar per La moglie del soldato, sa che al cinema come nella vita, le cose non sono mai come sembrano. Soprattutto se il protagonista del film si chiama Philip Marlowe. Impavido nocchiero, il cineasta irlandese non ha paura di giocare la stessa partita vinta da registi come Howard Hawks che ha firmato un capolavoro del calibro di Il Grande sonno o Robert Altman che con Il lungo addio ha orchestrato la stupenda marcia funebre del genere noir. Sicché Detective Marlowe trasporta lo spettatore in un mondo ipnotico e inafferrabile che spesso, al pari di una sigaretta, ti lascia solo una nuvola di fumo e, al limite qualche paio dollari in tasca. Il film, forte di un coté assai postmoderno, offre schidionate di citazioni: dalla morte di Faye Dunaway in Chinatown a Il Mistero del falco di John Huston Alla fine, il Private Eye si ritroverà in una bolgia fiammeggiante tra ex dive hollywoodiane, futuri ambasciatori in Inghilterra, gangster messicani e cocainomani losangelini. Come direbbe un altro celebre Marlowe, ovvero il drammaturgo Cristopher. “Questo è l’inferno e non ne sono ancora fuori.” Grazie allo script vergato da William Monahan (vincitore dell'Oscar per The Departed - Il bene e il male, diretto da Martin Scorsese) e ispirata al libro di John Banville La bionda dagli occhi neri: Un'indagine di Philip Marlowe, il lungometraggio è un'epifania di dialoghi fulminanti. Ed è sempre una gioia rivedere Jessica Lange in un personaggio che avrebbe funzionato pure in una stagione di American Horror Story. Neeson si avvicina al Marlowe interpretato da Bogey, Diane Kruger è una bionda abbacinate e letale, mentre Alan Cummings conferma il suo immenso talento nei panni di un gangster mellifluo e al contempo mefistofelico. Insomma, gli ingredienti del noir sono miscelati alla perfezione, come un cocktail margarita servito nei migliori o peggiori bar di Tijuana. approfondimento Liam Neeson: "Ecco perché dissi no a James Bond"

Detective Marlowe, la trama del film La Los Angeles del 1939 è una sorta di paradiso da mille e una notte. Una Babilonia in cui è facile perdersi, perché il prezzo da pagare per il piacere è alto e alla fine solo i falsi sopravvivono. Il detective privato Philip Marlowe è un cavaliere triste e solitario. E questa volta non c’è nessuna principessa da salvare, La nuova cliente è la stilosa e sensuale Clare Cavendish (Diane Kruger), la figlia dell'attrice di Hollywood e icona del cinema Dorothy Quincannon (Jessica Lange). La donna desidera che Marlowe trovi il suo ex amante Nico Peterson, incallito seduttore. L'indagine porta Marlowe a investigare tra le stanze del Corbata Club, bazzicato dai ricconi di Los Angeles, personaggi dai molti vizi privati e dalle poche pubbliche virtù. Tra la polvere e il deserto del Messico e i lussuosi dehor losangelini, l’investigatore tenterà di salvare la ghirba e risolvere il tortuoso caso. approfondimento Detective Marlowe, il trailer del film Sky Original con Liam Neeson