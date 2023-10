"Istanbul Trilogy" è il nuovo progetto firmato da Ozpetek per Netflix e segna un ritorno alla sua Turchia. Dopo l’ultimo omaggio alla sua terra, risalente al 2017 quando uscì “Rosso Istanbul” (un film girato in Turchia, parlato in lingua turca e con un cast totalmente turco), il celebre regista turco che da anni vive in Italia si approccia nuovamente al suo Paese natale. Si tratta di una trilogia composta da tre cortometraggi intitolati “Meze”, “Musica” e “Muhabbet”

Si intitola Trilogia di Istanbul (Istanbul Trilogy) ed è il nuovo progetto firmato da Ferzan Ozpetek per Netflix. Segna un ritorno del regista turco alla sua terra natale. Dopo l’ultimo omaggio alla sua patria, risalente al 2017 quando uscì Rosso Istanbul (un film girato in Turchia, parlato in lingua turca e con un cast totalmente turco), il celebre cineasta turco che vive da anni in Italia si approccia nuovamente al suo Paese. Trilogia di Istanbul si presenta come una trilogia e si compone di tre cortometraggi, intitolati Meze, Musica e Muhabbet. Meze e Muhabbet durano entrambi 22 minuti, mentre Music dura 16 minuti. Li trovate su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) nella collezione intitolata Istanbul Trilogy.

Nel primo corto, Meze, una ragazza decide di sposarsi con un uomo che ha appena conosciuto. Purtroppo per lei, le cose non fileranno lisce come lei aveva previsto. A tirarla su di morale ci penseranno le amorevoli zie e amiche, nonché ciò che dà il titolo a questa prima opera: i mezé, che sono i tipici antipasti turchi. Questa sarà la ricetta vincente per fare recuperare alla protagonista il sorriso, e assieme a quello la voglia di andare avanti. “I meze sono i cicchetti della cucina turca, piatti piccoli freddi e caldi, nati per creare una base nello stomaco e poter berci sopra”, scrive il sito del Gambero Rosso in un articolo uscito in questi giorni dedicato proprio alla cucina nel cinema di Ozpetek, con riferimento a questo nuovo progetto.

Il secondo corto è Musica e racconta la storia dell’incontro di tre bambini che verranno uniti proprio da quella magia messa a titolo, la magia composta dalle sette note.

Poi c’è Muhabbet, cortometraggio che narra l’incontro di un ragazzo con tutte le persone che si è lasciato alle spalle, proponendosi come un viaggio onirico che da Roma porterà il protagonista in una non precisata città della costa turca.