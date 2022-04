Le fate ignoranti, l'inedito di Mina nella colonna sonora della serie

C’è ancora una volta Mina alla cura della colonna sonora dei capolavori di Ferzan Özpetek. La cantante ha realizzato l’inedito Buttare l’amore per la serie televisiva Le fate ignoranti, al debutto il 13 aprile su Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Il brano ha anche un videoclip su Youtube

È durante un’intervista con l’emittente radiofonica nazionale, RTL 102.5, che Ferzan Özpetek ha raccontato di più agli ascoltatori sulla scelta di chiamare la Tigre di Cremona per la colonna sonora della sua nuova serie Le fate ignoranti , remake del celebre film omonimo che nel 2001 emozionò tantissimi italiani, con Stefano Accorsi e Margherita Buy. “È una persona dalla quale sono dipendente”, ha ammesso Özpetek sul conto della cantante, rivelando come i due artisti siano in realtà molto amici anche nel privato tanto che la stessa Mina sarebbe spesso tra le prime persone a leggere in anteprima sceneggiature e libri dell’acclamato regista. “Lei si mette a leggere tutta la serie, ti commenta tutto, ti dice i punti deboli e li indovina immediatamente”. Il regista ha poi proseguito raccontando in radio che, sulla scia di quanto successo con il suo ultimo film La dea fortuna, con Mina che inviò al suo entourage una canzone composta e registrata appositamente per una scena della pellicola, lo stesso è avvenuto con Le fate ignoranti e l’inedito Buttare l’amore . “Anche stavolta me l’ha regalata”, ha detto Özpetek, accanto alla condivisione di un emozionante videoclip ufficiale su Youtube, con scene tratte dalla serie.

Il testo di Buttare l’amore

Ora lo so cosa cerchi di più

Ma non sono io

vedi cos’è quel difetto di te che ci limita

forse un’altra me, ti accontenterà

dimmelo tu cosa manca di più, posso farcela

forse non c’è più passione perché sei soltanto mio

prima c’era lei, ora solo noi



E così, io ti guardo buttare l’amore

resto qui e finisco per farmi del male

passerà, serviranno altre mille persone

e va bene così



Anche se poi tutto quello che vuoi potrei dartelo

affari miei se decido di no, sono libera

quello che farei, non te lo dirò

mai

Stupido sai chi si mette nei guai per un brivido

ti tradirei, non ti credere mai, non giurarmelo

forse ti amerei, se non fossi io



E così, io ti guardo buttare l’amore

resto qui e finisco per farmi del male

passerà, serviranno altre mille persone

e va bene così