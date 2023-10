Il mondo dietro di te, tutto sul film con Julia Roberts

Cinema

L'eleganza classica e formale, fatta di abiti da sera e scarpe col tacco, è una delle regole non scritte che i partecipanti alla kermesse, tendono in linea di massima a rispettare. Ma quando si è in presenza di donne con calzature basse e a piedi scalzi, di solito, le motivazioni vanno oltre la semplice ricerca del comfort. Ecco una carrellata di celebrity ribelli e anticonformiste a cura di Vittoria Romagnuolo

La sfilata di Jennifer Lawrence in abito da sera Dior couture e infradito di gomma ha lasciato a bocca aperta il pubblico del Festival di Cannes ma non i fan dell'attrice Premio Oscar che non è nuova ad uscite di questo tipo. La star ha più volte dichiarato, a parole e con i fatti, di preferire la comodità allo stile ma è chiaro che dietro a questa scelta c'è la volontà di dimostrare che sul red carpet le donne non devono indossare necessariamente i tacchi per essere considerate splendide ed impeccabili