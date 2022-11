Julia Roberts: "Martin Luther King pagò l'ospedale quando nacqui"

Julia Roberts ha rivelato che Martin Luther King pagò il conto dell'ospedale il giorno della sua nascita, un anno prima che il leader dei diritti civili fosse assassinato, poiché la sua famiglia non poteva permetterselo. A riportare la notizia è la Cnn che cita un tweet di Zara Rahim, ex consigliera strategica di Barack Obama, in cui compare un estratto di un’intervista in cui la star di Hollywood racconta cosa accadde dopo la sua nascita.