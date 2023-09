MiX, programma del festival milanese del cinema LGBT+ e cultura Queer

Dal 27 settembre al 1° ottobre, 46 titoli in cartellone arricchiscono il programma di MiX. Tra le ospiti e gli ospiti ci sono Paolo Camilli, Big Mama, Marta Pizzigallo, Ethan, La Diamond, Roberta Torre, Francesca Vecchioni, Mina Kavani, Chiara Sfregola, Milad Alami, Sacha Polak e Vicky Knight. Al teatro Strehler e al Piccolo Teatro Studio appuntamento con il cinema, oltre a tanti incontri, performance e concerti



È arrivata a Milano la nuova edizione di MiX, il festival del cinema LGBT+ e della cultura Queer.

Dal 27 settembre al 1 ottobre, 46 titoli in cartellone arricchiscono il programma dell’edizione del 2023. Tra le ospiti e gli ospiti ci sono Paolo Camilli, Big Mama, Marta Pizzigallo, Ethan, La Diamond, Roberta Torre, Francesca Vecchioni, Mina Kavani, Chiara Sfregola, Milad Alami, Sacha Polak e Vicky Knight, giusto per citare alcuni dei nomi presenti.

L’appuntamento è con il cinema, oltre a tanti incontri, performance e concerti.

Sono ben 46 i titoli, di cui 32 in anteprima italiana, al Piccolo Teatro Strehler e al Piccolo Teatro Studio Melato di Milano. Il MiX Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer è giunto alla 37esima edizione.

Ai tre concorsi internazionali – Lungometraggi, Documentari e Cortometraggi – si aggiunge quest’anno il Concorso Queer Music Video, nato in collaborazione con il creative hub Futuro Solido. L’obiettivo di questo concorso è quello di scoprire, promuovere e intercettare nuovi talenti queer, con anche nuovi modi inediti e originali di raccontare le identità LGTBQ+ attraverso altri media. A giudicare queste opere sarà una giuria composta dalla costumista Sabrina Polh, la performer La B. Fujiko e l’artista Dogyorke.



A inaugurare il programma, stasera (giovedì 28 settembre alle ore 20) presso il Piccolo Teatro Strehler ci sarà l'anteprima italiana di Mutt dell'esordiente regista cileno-serbo Vuk Lungulov-Klotz, la sorpresa dell'ultimo Sundance Film Festival 2023. Alla rassegna cinematografica statunitense ha debuttato in anteprima mondiale. L’interprete protagonista, Lio Mehiel, ha vinto il premio U.S. Dramatic Special Jury Award for Best Acting e alla 73° Berlinale si è aggiudicato la Special Mention of the Generation 14plus International Jury. Il film del regista cileno-serbo racconta una trama che si svolge nell’arco di sole 24 a New York. Sarà presentato la mattina del 29 settembre anche a studenti e studentesse delle scuole superiori.



“Da 37 anni il MiX porta al suo pubblico la migliore cinematografia LGBTQ+ nazionale e internazionale”, afferma la nuova direzione artistica composta da Paolo Armelli, Pierpaolo Astolfi e Priscilla Robledo. “Sono molto felice di tornare a presentare un festival che è un momento culturale centrale nella vita della nostra città” ha dichiarato l'assessore Sacchi durante la conferenza stampa del festival. “Continua il dialogo tra il Piccolo e Mix nel segno della ricerca di ciò che si sottrae all’etichetta e si apre a ciò che è nuovo ed altro” spiega il direttore del teatro Claudio Longhi. Da 18 anni il Piccolo ospita il festival.



“Dal 1986 a oggi, pur non perdendo le sue radici originarie di impegno politico e radicamento territoriale, il festival continua a trasformarsi e a proporre un approccio trasversale e multidisciplinare che tocca tutti gli aspetti della cultura queer, dalla danza alla musica, dai libri al teatro e molto altro ancora”, si legge sul sito web ufficiale del MiX.



Il Concorso Lungometraggi

Per ciò che riguarda il Concorso Lungometraggi, verrà valutato dalla giuria presieduta dalla regista e sceneggiatrice Roberta Torre che compone il costumista, due volte candidato agli Oscar, Massimo Cantini Parrini, la Presidente di Fondazione Diversity e la scrittrice Francesca Vecchioni, l’attrice Vittoria Schisano e la direttrice artistica del festival di cinema LGBTQ+ di Bilbao Zine Goak Alaitz Arenzana Letamendi.



Alcune delle chicche imperdibili includono Conann di Bertrand Mandico, una rilettura in chiave queer dell’eroico personaggio fantasy Conan il Barbaro; Silver Haze, lungometraggio che si addentra nelle vite solitarie e desolanti delle donne della classe operaia britannica, della filmmaker olandese Sacha Polak.



Anche Opponent dello svedese di origine iraniana Milad Alami è molto interessante. Vede come protagonista Payman Maadi, qui nella parte di un lottatore iraniano che tenta di tenere unita la sua famiglia e nel frattempo fa richiesta d’asilo per rimanere in Svezia. Fuori concorso, c’è Rotting in the Sun dell’autore cileno Sebastián Silva.

Chiuderà il festival domenica 1° ottobre, al Piccolo Teatro Strehler l’opera Four Little Adults della regista finlandese Selma Vilhunen, divertente commedia che racconta la storia di quattro persone adulte che affrontano le sfide che una relazione poliamorosa presenta loro. Four Little Adults al Göteborg Film Festival si è aggiudicato il premio per la Migliore interpretazione.

A precedere l’ultima proiezione sarà la cerimonia di chiusura in cui saranno annunciati i vincitori, condotta dall’attivista, influencer e presentatrice radiofonica Florencia Di Stefano-Abichain e dalla vincitrice di Drag Race Italia La Diamond.

Per il gran finale, è atteso anche il live dell’artista queer italo-brasiliano Ethan.

Il cartellone è ricco e offre spazio all’attualità e al cinema indipendente

Quello del MiX è un cartellone molto denso che offre spazio per l'attualità e il cinema indipendente. Non mancano all’appello nemmeno spettacoli e performance musicali live.

Il MiX Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer è il più seguito e importante evento queer in Italia, uno dei più importanti a livello europeo. Per quest’anno, la kermesse ha deciso di cambiare il periodo (spostando le date da giugno a settembre). Il claim è “Stay open”, a significare proprio l’apertura, che è l’obiettivo e anche il filo conduttore dell’evento.

Una quattro giorni dislocata in 3 diverse location, con 45 film in concorso e uno fuori, 13 lungometraggi e 26 cortometraggi, documentari… Un programma davvero imperdibile.

Ci sono panel sulle donne dell’Iran e i diritti lgbt in Russia, incontri dedicati alle scuole.

Il programma, giorno per giorno

Di seguito trovate il programma esteso, suddiviso per ogni giorno della rassegna. Partendo dai Lungometraggi e passando poi alle altre sezioni.



Lungometraggi

GIOVEDÌ 28/09 20:00 – Teatro Strehler Mutt di Vuk Lungulov-Klotz, USA, 2023, 87’

VENERDÌ 29/09 18:00 – Teatro Strehler

All the Colours of the World Are Between Black and White di Babatunde Apalowo, Nigeria, 2023, 92’



VENERDÌ 29/09 20:00 – Teatro Strehler

Polarized – anteprima italiana di Shamim Sharif, UK, 2023, 104’



VENERDÌ 29/09 22:15 – Teatro Strehler

Conannn – anteprima italiana di Bertrand Mandico, Francia/Belgio/Lussemburgo, 2023, 105’



VENERDÌ 29/09 20:00 – Teatro Studio Melato

Rotting in the Sun – fuori concorso, presentato in collaborazione con MUBI ITALIA di Sebastián Silva, USA, 2023, 109’



SABATO 30/09 15:45 – Teatro Strehler

A Place of Our Own (Ek Jagah Apni) – anteprima italiana di Ektara Collective, India, 2022, 88′



SABATO 30/09 20:00 – Teatro Strehler

Opponent (Motståndaren) – anteprima italiana di Milad Alami, Svezia, 2023, 119’



SABATO 30/09 22:30 – Teatro Strehler

The Chambermaid (Slúžka) – anteprima italiana di Mariana Cengel-Solcanská, Slovacchia/Repubblica Ceca, 2022, 110’



SABATO 30/09 16:30 – Teatro Studio Melato

Before I Change My Mind di Trevor Anderson, Canada, 2022, 89’



DOMENICA 01/10 19:00 – Teatro Strehler

Silver Haze – anteprima italiana di Sacha Polak, Olanda/Gran Bretagna, 2023, 103’



DOMENICA 01/10 21:15 – Teatro Strehler

Four little adults (Neljä pientä aikuista) – anteprima italiana di Selma Vilhunen, Finlandia, 2023, 121’



DOMENICA 01/10 17:15 – Teatro Studio Melato

Green Night – anteprima italiana di Han Shuai, China, 2023, 92’



DOMENICA 01/10 19:15 – Teatro Studio Melato

Old Narcissus – anteprima italiana di Tsuyoshi Shôji, Giappone, 2023, 110’



Documentari

VENERDÌ 29/09 18:15 – Teatro Studio Melato Playland – anteprima italiana di Georden West, USA, 2023, 72’

VENERDÌ 29/09 22:30 – Teatro Studio Melato

How to Tell a Secret di Anna Rodgers, Shaun Dunne, Irlanda, 2022, 99’



SABATO 30/09 17:50 – Teatro Strehler

Seven Winters in Teheran (Sieben Winter in Teheran) di Steffi Niederzoll, Germania/Francia, 2023, 97’



SABATO 30/09 15:00 – Teatro Studio Melato

Out of Uganda – anteprima italiana di Rolando Colla, Joseph Burri, Svizzera, 2022, 65’



SABATO 30/09 22:15 – Teatro Studio Melato

Queendom – anteprima italiana di Agniia Galdanova, Francia / USA, 2023, 98’



DOMENICA 01/10 16:45 – Teatro Strehler

Mother Saigon (Má Sài Gòn) – anteprima italiana di Khoa Lê, Québec/Canada, 2023, 100’



DOMENICA 01/10 15:45 – Teatro Studio Melato

Lesbiennes. Quelle histoire – anteprima italiana di Marie Labory, Francia, 2023, 52’



Cortometraggi

Di seguito trovate date e orari degli appuntamenti per quanto riguarda le proiezioni dei tanti cortometraggi previsti. Trovate tutti i titoli dei corti e il programma completo e dettagliato sul sito ufficiale del MiX festival. SABATO 30/09 11:00 – Spazio Lab *ingresso con prenotazione obbligatoria

(In)Quieti luoghi

Programma di cortometraggi



SABATO 30/09 13:00 – Spazio Lab *ingresso con prenotazione obbligatoria

Lunghezze d’onda Programma di cortometraggi a cura di Immaginaria Film Festival DOMENICA 01/10 11:00 – Teatro Studio Melato

Dietro l’angolo Programma di cortometraggi a cura di Immaginaria Film Festival DOMENICA 01/10 12:30 – Teatro Studio Melato

Oltre il confine Programma di cortometraggi

