Venezia 80, la recensione del film Con la grazia di un Dio

Come si suol dire in questi casi: buona la prima. Il debutto come regista di Alessandro Roia è da applausi. Dopo aver incantato tutti nei panni del Dandi in Romanzo Criminale - La serie e aver ricevuto la candidatura al Nastro d'argento e al Globo d'oro per la migliore interpretazione nel lungometraggio, Song'e Napule firmato dai Manetti Bros, il talentuoso attore ha deciso di passare dietro la macchina da presa. Una scelta che si è rivelata vincente. Con la grazia di un Dio, infatti, è un noir intrigante e crepuscolare. Un’opera che gioca con il tempo e con gli stilemi del genere per sovvertirli. Presentato alla ottantesima Mostra del Cinema di Venezia, nella sezione collaterale delle Giornate degli Autori, un film che avvolge il pubblico con un’ipnotica storia in cui passato e presente si abbarbicano in una mortale danza lisergica.