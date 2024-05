Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea Alessandro Giannini e Francesco Di Leva protagonisti di un noir feroce in una capitale al buio, governata dal caos, dalla corruzione, dal cinismo e devastata dagli incendi. Lunedì 13 maggio alle 21:15 in prima tv su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Gli antieroi di Romanzo Criminale sono vecchi, stanchi e malati. Roma brucia come ai tempi di Nerone e non è più tempo di romantici malavitosi. Con Adagio, presentato in concorso alla Mostra di Venezia) Sollima torna a raccontare la criminalità capitolina. Ma sono calate le tenebre sulla città eterna. La metropoli è flagellata do continui blackout. Gli ex componenti della Banda della Magliana sono un retaggio di un passato ormai remoto. A comandare è la corruzione al governo e tra le forze dell’ordine: Resta solo un crudele viaggio al termine della notte in cui ogni innocenza pare perduta e persino i legami familiari sembrano destinati a sciogliersi nel caldo soffocante delle strade.

