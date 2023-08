The Wrecking Crew, regista di Blue Beetle dirige Momoa e Bautista

Il prossimo film di Jason Momoa e Dave Bautista, intitolato The Wrecking Crew, sarà diretto da un regista che negli ultimi giorni è sulla bocca di tutti: Angel Manuel Soto.

Si tratta del regista portoricano che ha diretto il film campione di incassi Blue Beetle, da poco uscito ma già re del botteghino. Parliamo della pellicola che racconta dell’omonimo personaggio della DC Comics (anche se in realtà di Blue Beetle ce ne sono stati molti, in numerose versioni).

Il film ha da poco superato al box office il blockbuster dei blockbuster, quello che era considerato come l’insuperabile dell’estate: Barbie.

Come in Barbie ci sono diverse versioni di Ken, così nel caso di Blue Beetle i supereroi legati al magico Scarabeo Blu sono svariati. Che sia questo il segreto del successo? No di certo, visto che nel recente film diretto da Angel Manuel Soto non ci sono certo tutte le versioni di Blue Beetle nate dagli anni Trenta a oggi.

Una cosa è certa, però: fare film che hanno come protagonisti personaggi conosciuti da decenni - meglio se almeno da mezzo secolo - ripaga. Come la bambola Mattel, anche il supereroe dei fumetti è alquanto attempato.

Il successo di Blue Beetle è tale che adesso tutti vogliono sapere di cosa si occuperà il suo regista. Il prossimo progetto di Soto sarà The Wrecking Crew, nuovo attesissimo film di Jason Momoa e di Dave Bautista.

Angel Manuel Soto sarà anche lo sceneggiatore di The Wrecking Crew. Il progetto di Momoa e Bautista era nato un po’ per caso, e forse un po’ per scherzo. I due colleghi e amici ne avevano parlato casualmente, poi anche pubblicamente, diffondendo la proposta sui loro profili dell’allora Twitter (oggi ribattezzato dal “patrigno” Elon Musk come X). Proprio il fatto che l’idea sia approdata sui social network è stata la mossa che ha portato allo scacco matto. I follower dei due divi, infatti, hanno cominciato a martellare i propri beniamini affinché il progetto vedesse finalmente la luce.



A occuparsi della produzione del film sarà la MGM. La storia di The Wrecking Crews sarà ambientata alle Hawaii.