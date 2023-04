Blue Beetle, il film DC al cinema da agosto. Il trailer

Uscirà il 17 agosto al cinema Blue Beetle, il nuovo film Warner Bros. ispirato all’omonimo supereroe della DC Comics. Warner ha pubblicato il trailer del film in cui vediamo il protagonista Jaime Reyes (Xolo Maridueña) alle prese con una reliquia aliena in grado di dargli incredibili superpoteri. Il tono appare divertente e scanzonato con il personaggio che si trasformerà in Blue Beetle e dovrà imparare a gestire i suoi nuovi poteri e le grandi responsabilità che ne derivano. Potete vedere il trailer nel video embeddato in fondo a questo articolo.

Il cast

Nel cast, al fianco di Maridueña (Cobra Kai), figurano Adriana Barraza (Rambo: Last Blood, Thor) nel ruolo della nonna di Jaime, Nana, Damían Alcázar (Narcos, Narcos: Mexico) in quello di suo padre, Elpidia Carrillo (Mayans M.C., la saga di Predator) nel ruolo della madre, Bruna Marquezine (Maldivas, God Save the King) in quello di Jenny Kord, Raoul Max Trujillo (i film di Sicario, Mayans M.C.) come Carapax, la Premio Oscar Susan Sarandon (Monarch, Dead Man Walking) come Victoria Kord e George Lopez (le saghe di Rio e I Puffi) nel ruolo di suo zio Rudy. Nel cast anche Belissa Escobedo (American Horror Stories, Hocus Pocus 2) nel ruolo della sorella di Jaime, Milagro, e Harvey Guillén (What We Do in the Shadows) che interpreta il Dott. Sanchez.