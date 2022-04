Nel cinecomic che vedrà protagonista per la prima volta in assoluto un supereroe latinoamericano non ci sarà la diva bionda di Basic Instinct. Al suo posto è stata scritturata la grande Sarandon, che si calerà nei panni della cattiva, l'acerrima nemica del protagonista messo a titolo

Susan Sarandon si è unita al cast di Blue Beetle, il cinecomic che vedrà protagonista per la prima volta in assoluto un supereroe latinoamericano.



A interpretare la parte della cattiva ci sarebbe dovuta essere Sharon Stone, tuttavia alla fine nessun accordo è stato siglato dalla diva bionda di Basic Instict. A calarsi nella parte che era riservata a lei c’è però una collega di tutto rispetto. Questo sarà il debutto di Susan Sarandon in un blockbuster di supereroi, il che rende questo progetto ancora più succulento.



Blue Beetle, atteso nelle sale statunitensi per il 18 agosto del 2023, è diretto da Angel Manuel Soto e vede Susan Sarandon interpretare Victoria Kord, acerrima nemica di Blue Beetle.

Il protagonista sarà interpretato invece dall'attore diventato celebre per il suo ruolo di Miguel Diaz nella serie Kobra Kai, ossia Xolo Maridueña.



Sarandon si unisce a un cast molto ricco e variegato, composto dai colleghi George Lopez, Adriana Barraza, Elpidia Carrillo, Damián Alcázar, Belissa Escobedo, Roul Max Trujillo, Bruna Marquezine e Harvey Guillén.