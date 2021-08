Blue Beetle, Xolo Maridueña potrebbe ottenere il ruolo nel film DC

L'attore di Cobra Kai è in trattative con HBO Max per interpretare il supereroe nella sua ultima versione, quella del teenager latino americano Jaime Reyes Condividi:

Dopo il successo di Cobra Kai, nel futuro di Xolo Maridueña potrebbe esserci un costume da supereroe. Secondo quanto riportato in esclusiva da The Wrap, infatti, l’attore sarebbe in trattative per interpretare li ruolo di Blue Beetle nel prossimo film prodotto da DC, Warner Bros e HBO Max. Si tratterebbe del primo film di supereroi con un protagonista latino americano. Latini sono anche il regista scelto dalla produzione, Angel Manuel Soto, e lo sceneggiatore, Gareth Dunnet-Alcocer, nato in messico.

Una DC sempre più "latina" leggi anche The Suicide Squad, il trailer finale del film di James Gunn Nei fumetti DC, Blue Beetle è l’alter ego di tre diversi personaggi, ma il film si concentrerà sul terzo di questi, il teen-ager messicano-americano Jaime Reyes. Blue Beetle non sarà il primo personaggio di etnia ispanica in un film DC (ci sono già stati El Diablo interpretato da Jay Hernandez in Suicide Squad e Renee Montoya interpretata da Rosie Perez in Birds of Prey, mentre Sasha Calle è stata scelta per la parte di Supergirl in The Flash), ma sarà il primo ad avere un ruolo da protagonista e uno stand alone a lui interamente dedicato. HBO Max ha di recente anche annunciato di aver scelto l’americana di origini domenicane Leslie Grace per interpretare Barbara Gordon nel prossimo film dedicato a Batgirl.

PERSONAGGIO CREATO NEL 1939 leggi anche The Batman, Robert Pattinson e l'Enigmista in una nuova foto Il personaggio di Blue Beetle è stato creato nel 1939 da Charles Wojtkowski, per Fox Comics. Nel 1950 i diritti sono passati a Charlton Comics, che ha immaginato un primo restyling del personaggio, modificato ancora nel 1966, con il primo cambio di alias, dallo sceneggiatore Steve Ditko. Nel 1980 Charlton Comics è fallita e i suoi personaggi sono stati acquisiti da DC e introdotti nell’universo narrativo di Superman e Batman dopo lo storico evento crossover Crisi sulle terre infinite. Il personaggio di Blue Beetle, nella sua versione di Ditko ha ispirato Alan Moore per la creazione di Nite Owl in Watchmen.