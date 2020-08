"The Flash", nel nuovo film ci sarà anche Batman accanto a Ezra Miller

Le novità del prossimo Flash

A parlare delle novità previste dal nuovo film sono stati gli stessi Andy Muschetti e Ezra Miller: il regista ha confermato non solo che "The Flash" aprirà le porte per il Multiverso come già sperimentato con la serie TV, ma anche che Ben Affleck e Michael Keaton, nei panni di Batman, avranno parti importanti nel film. Non si tratterà dunque di normali e semplici comparse. Dal canto suo, Ezra Miller ha lodato il regista definendolo “perfetto” per il progetto per la sua capacità di entrare in sintonia con la storia e con il personaggio. L’attore 27enne ha inoltre anticipato che il film esplorerà "la giustapposizione tra la vulnerabilità di Flash e il suo immenso potere".