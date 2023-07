Film stasera in TV da non perdere domenica 30 luglio 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 30 luglio, in TV su Sky Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in tv



Watcher, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Una donna sposata teme che un vicino di casa che spia lei e il marito possa essere un serial killer.

Boston – Caccia all’uomo, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film con Mark Wahlberg ambientato durante l’attentato di Boston del 2013, nel bel mezzo della Maratona.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Al di là dei sogni, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Robin Williams in un drama. Un uomo deceduto in un incidente d’auto deve salvare l’anima della moglie, in preda alla depressione.

La ricerca della felicità, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Gabriele Muccino dirige Will Smith in un film ispirato a una storia vera.

Film commedia da vedere stasera in tv



Mia moglie per finta, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Adam Sandler e Jennifer Aniston in una commedia nella quale un chirurgo seduce donne inventando crisi coniugali con l’inesistente moglie.

E’ complicato, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Meryl Streep e Alec Baldwin interpretano due ex coniugi che dopo 10 anni e una vita diversa ritrovano la passione.

Una spia al liceo, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Miley Cyrus in una teen comedy. Una giovane investigatrice, ingaggiata dall’FBI, si finge studentessa per indagare sulla figlia di un pentito.

Si vive una volta sola, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Carlo Verdone, Rocco Papaleo, Max Tortora e Anna Foglietta in una commedia. Dopo una diagnosi crudele per uno di loro, quattro medici partono per una vacanza.

Film di azione da vedere stasera in tv



L’immortale, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Jean Reno in un action da vendetta e redenzione. Un gangster sopravvive a un agguato e si mette alla ricerca dei responsabili.

Film western da vedere stasera in tv



Gli spietati, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Clint Eastwood, Gene Hackman e Morgan Freeman in un capolavoro western.

Film biografico da vedere stasera in tv



Erin Brockovich – Forte come la verità, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Julia Roberts nel biopic sulla segreteria di uno studio legale che sfidò le multinazionali per tutelare una comunità minacciata da acque radioattive.

I programmi in chiaro



Scomparsa, ore 21:25 su Rai 1

Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno in una fiction. La figlia di una psicologa scompare senza lasciare tracce.

Tim Summer Hits – La musica dell’estate, ore 21:20 su Rai 2

Andrea Delogu e Nek alla conduzione di un grande concerto estivo.

Le ragazze, ore 21:45 su Rai 3

Programma di Francesca Fialdini sulle storie di donne dalla vita straordinaria.

Faccio un salto a l’Avana, ore 21:20 su Rete 4

Enrico Brignano e Francesco Pannofino in una commedia. Un uomo scopre che il fratello creduto morto è in realtà a Cuba.

Quando un padre, ore 21:40 su Canale 5

Gerard Butler e Willem Dafoe in un dramma familiare. Quando suo figlio si ammala gravemente, un importante manager mette in discussione tutta la sua vita.

FBI: Most Wanted, ore 21:20 su Italia 1

Serie tv spinoff di “FBI”, con Julian McMahon e Kellan Lutz nel cast.

Yellowstone, ore 21:15 su La7

Kevin Costner, Wes Bennett, Danny Huston e Kelly Reilly in una serie tv neo western.

Italia’s Got Talent 2022 – Best Of, ore 21:30 su TV8

Nuova edizione del talent show con i giudici Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano ed Elio.

Little Big Italy, ore 21:15 su Nove

Il ristoratore Francesco Panella va alla scoperta dei ristoranti italiani in giro per il mondo.