Yellowstone 3, Kevin Costner torna su Sky

Su Sky Atlantic è tempo di tornare nel Montana: la terza stagione di 'Yellowstone' è pronta al debutto, l'appuntamento è per venerdì 29 gennaio alle 21.15

Dal 29 gennaio su Sky e in streaming su NOW TV torna YELLOWSTONE, l'epopea neo-western che racconta le storie di confine dei Dutton e il loro viscerale legame con lo sterminato e ambitissimo ranch di cui sono proprietari.

approfondimento Yellowstone 3, la trama della nuova stagione della serie tv Scritta e diretta da Taylor Sheridan, candidato all’Oscar® per la sceneggiatura di Hell or High Water e già dietro al successo di Sicario e Soldado, YELLOWSTONE è un avvincente dramma familiare che ha conquistato il pubblico e la critica italiani e internazionali mettendo in scena un’America inedita. Protagonista ancora una volta il premio Oscar® Kevin Costner nei panni del cowboy John Dutton.

approfondimento Aspettando Yellowstone 3, cos'è successo nella seconda stagione Se la seconda stagione – disponibile insieme alla prima on demand su Sky e in streaming su NOW TV - terminava con un rapimento, anche in questa nuova stagione, sempre incorniciata dai paesaggi mozzafiato del Montana, alleanze in continuo mutamento, omicidi irrisolti, intrighi politici e ferite ancora aperte cadenzeranno il ritmo della storia con al centro un punto fermo: John Dutton, che farà di tutto per proteggere il suo ranch lottando con ogni mezzo, lecito o meno, contro chi vuole sottrarglielo - che si tratti di nativi americani, di speculatori immobiliari vecchi e nuovi o del governo. Un mondo, quello di YELLOWSTONE, dove la violenza è dominante e forse solo la famiglia, nonostante contraddizioni e conflitti, sembra essere l’unica fonte di rifugio e difesa.