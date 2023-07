1/14 ©Webphoto

Compie 75 anni Jean Reno, uno degli attori più noti e caratteristici del cinema internazionale. Nato a Casablanca, all’epoca francese, il 30 luglio del 1948, il suo vero nome è Juan Moreno y Herrera Jiménez. I genitori erano spagnoli rifugiatisi in Marocco per sfuggire alla dittatura di Franco. Trasferitosi in Francia a 12 anni, dopo qualche anno ha ricevuto la cittadinanza. Tra produzioni europee e americane, ha preso parte ad alcuni dei più bei film dell’ultimo secolo. Da Léon a I fiumi di porpora: le sue più belle pellicole

Un'estate in provenza, il cast del film con Jean Reno