6/13 ©Webphoto

Tra il 1995 e il 1997 l’attrice siciliana prende parte a numerosi progetti sia in Italia che all’estero. Recita ne I laureati di Leonardo Pieraccioni e nel film horror spagnolo Il giorno della bestia. Poi torna nelle sale con Il sindaco di Ugo Fabrizio Giordano e Italiani di Maurizio Ponzi. In Tv recita inoltre in Padre papà e nella fiction Il quarto re, per poi tornare al cinema come protagonista in Camere da letto. Interpreta infine il ruolo principale della serie Avvocato Porta con Gigi Proietti e posa per un calendario per Panorama