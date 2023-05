Brividi d'autore, arriva al cinema l'horror con Maria Grazia Cucinotta

Verrà distribuito sugli schermi italiani a partire dal 7 Giugno 2023 Brividi d’autore, l’atteso thriller diretto da Pierfrancesco Campanella, del quale è protagonista Maria Grazia Cucinotta nelle insolite vesti di una regista sui-generis disposta a tutto pur di realizzare il film della sua vita (o della sua morte?).

Una grande prova per la bellissima attrice siciliana, qui in una delle sue interpretazioni più convincenti, a detta di tutti coloro che hanno potuto vedere Brividi d’autore in anteprima. Gli altri interpreti del film sono Franco Oppini, Emy Bergamo, Adolfo Margiotta, Nicholas Gallo, Chiara Campanella, oltre all’iconica presenza di Gioia Scola, diva degli anni Ottanta/Novanta, tornata davanti alla macchina da presa dopo moltissimi anni di assenza. Il valore aggiunto di Brividi d’autore è infine dato dalla partecipazione straordinaria, in un significativo cameo, di Sebastiano Somma, acclamata star di tante fiction televisive.