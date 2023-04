Vespertilio Awards 2023, ecco tutte le nomination

“Uno sguardo al mondo dimostra che l'orrore non è altro che realtà", diceva l'inarrivabile Alfred Hitchcock. E forse per questo il cinema del brivido, nelle sue espressioni più efficaci e perturbanti, riesce ha trasfigurare le nostre paure in un'opera d'arte. Sicché, questa seconda edizione del Vespertilio Awards, kermesse creata dai mitici Tania Bizzarro e Markus Di Meglio, attraverso l'horror, il giallo, il noir, il thriller, il fantastico e il fantascientifico si trasfigura in un viaggio alla scoperta dell'eccellenza del cinema di genere made in Italy. La giuria, presieduta, dal presidente Claudio Lattanzi, ha visionato oltre 60 titoli, tra lungometraggi, documentari e corti. A dimostrazione della qualità delle opere. spesso e volentieri, le nomination sono composte da sestine e non dalle canoniche cinquine. L'appuntamento per scoprire i vincitori è previsto per il 27 maggio presso il ristorante "lo Chalet" in via di Acilia 300 a Roma.