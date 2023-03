Restare umani, il corto di Francesco Foletto tra Pandemia e desiderio

“Un altro giorno rinchiusa. Nessuno può entrare. Nessuno può uscire. Non so nemmeno più che odore ha la strada". Inizia così Restare Umani corto scritto e diretto dal talentuoso Francesco Foletto, disponibile sulla piattaforma Retrospective of Jupiter gratuitamente. La voce stentorea e dolente di Elisa Carrera Fumagalli ci introduce in un mondo crudele e sfibrato. Una plumbea Apocalisse da camera in déshabillé. Due giovani prostitute, in lingerie color petrolio si ritrovano, loro malgrado intrappolate, nel loro appartamento in affitto, a causa di una subitanea e financo letale pandemia. Le porte sono serrate. Parimenti a mondane di clausura le ragazze vivono giorno dopo giorno, il loro perpetuo isolamento. Per fortuna, l’austera maitresse di casa pare preoccuparsi delle sventurate affittuarie e fornisce loro il piatto caldo necessario al sostentamento. Ma la solitudine, come la paura, mangia l’anima e non solo. E l’appetito, di qualsiasi genere di tratti, spesso e volentieri, viene (non) mangiando.