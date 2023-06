Tyler Rake 2 migliore film al debutto su Netflix nel 2023. Cosa sapere

Tyler Rake 2 è da poco approdato in streaming e in brevissimo tempo ha già scalato la classifica dei film più visti sulla piattaforma. L’esordio molto più che positivo di Tyler Rake 2, che si è aggiudicato il titolo di il migliore film al debutto su Netflix nel 2023, è un segnale positivo per la saga con protagonista Chris Hemsworth. Infatti, durante il TUDUM 2023, è stato annunciato lo sviluppo di Tyler Rake 3, il terzo capitolo della saga cinematografica che vedrà nuovamente l’interprete di Thor Chris Hemsworth nei panni del protagonista. Allo stesso tempo, l’attenzione che il pubblico ha rivolto a Tyler Rake 2 ha fatto in modo che anche il primo film tornasse in tendenza , al punto di finire nella top 10 dei titoli più visti di Netflix dal 12 al 18 giugno.

La trama e il cast di Tyler Rake 2

Dopo essere stato creduto morto al termine del primo film, Tyler Rake (Chirs Hemsworth), ex membro delle forze speciali dell’esercito australiano, non solo si rivela essere ancora vivo ma è anche pronto per nuove missioni. Ben presto viene ingaggiato per salvare una donna di nome Ketevan (Tina Dalakishvili) e i suoi due figli, attualmente tenuti prigionieri dal marito gangster di lei, Davit (Tornike Bziava), nella prigione di Tkachiri in Georgia. Durante la missione di salvataggio, però, le cose non vanno come previsto e in seguito a una rivolta Davit muore ma quando suo fratello Zurab (Tornike Gogrichiani), altrettanto spietato, viene a sapere della cosa, decide di dare la caccia a Tyler e alla sua squadra per vendicarlo. Nel team di Tyler Rake, ci sono anche Nik Khan, interpretata dall’attrice Golshifteh Farahani, e il frattello Yaz Kahn, interpretato da Adam Bessa. Infine, nel film appare anche un breve cameo dell’attore Idris Elba, nei panni di un uomo di nome Alcott.