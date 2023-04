Tyler Rake 2, teaser ufficiale del nuovo film con Chris Hemsworth

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nell’attesissimo secondo capitolo dell'action hero movie interpretato da Chris Hemsworth. Si tratta del sequel, in esclusiva per Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), che arriverà sulla piattaforma di streaming dal 16 giugno

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



È uscito il teaser trailer ufficiale di Tyler Rake 2, l’attesissimo action hero interpretato da Chris Hemsworth. Si tratta del sequel, in esclusiva per Netflix, che arriverà sulla piattaforma di streaming dal 16 giugno.



La pellicola è diretta da Sam Hargrave, prodotta da Joe ed Anthony Russo e basata su una sceneggiatura di Joe Russo.

Il primo film era ispirato alla graphic novel intitolata Ciudad di Ande Parks, da una storia di Ande Parks, Joe e Anthony Russo con illustrazioni di Fernando León González.

In questo sequel Golshifteh Farahani riprende il ruolo del film originale, affiancata da Daniel Bernhardt e Tinatin Dalakishvili.

Il sequel della pellicola distribuita nel 2020 vede tornare dietro la macchina da presa Sam Hargrave, già regista del primo atto di quella che si sta delineando come un'eccitante saga.

Potete guardare il teaser trailer di Tyler Rake 2 nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.