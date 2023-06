Taormina Film Festival, il programma dell'edizione 2023

Domenica 25 giugno , si prosegue con l’ultimo capitolo dell’iconica saga di Indiana Jones, ovvero Indiana Jones e il Quadrante del Destino diretto da James Mangold , con una sceneggiatura scritta da Jez Butterworth & John-Henry Butterworth e David Koepp e James Mangold, basata sui personaggi creati da George Lucas e Philip Kaufman. Il film, che vede Steven Spielberg e George Lucas come produttori esecutivi, arriva nelle sale italiane il 28 giugno e debutta dunque in anteprima italiana a Taormina. La nuova epica e travolgente avventura del leggendario eroe archeologo vede recitare, accanto a Harrison Ford, anche il volto (e l’autrice) di Fleabeg Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Olivier Richters, Ethann Isidore e Mads Mikkelsen.

Le anteprime dei film al Taormina Film Fest partono sabato 24 giugno con il film Lo Sposo Indeciso che non poteva (o forse non voleva) più uscire dal bagno, una commedia dal sapore agrodolce che vede protagonisti un filosofo di fama internazionale e una ragazza delle pulizie che, nonostante le enormi differenze sociali e culturali, decidono di sposarsi, inconsapevoli che sul loro amore incombe una terribile maledizione pronta a scatenarsi proprio il giorno delle nozze. Il film è un’anteprima assoluta che vede la regia di Giorgio Amato e un nutrito cast di attori italiani tra cui Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli, Stefano Pesce, Francesco Pannofino, Ornella Muti e Claudia Gerini . La commedia, è una produzione Europictures con Adler Entertainment e MG Production.

Lunedì 26 giugno, è il momento della prima europea per il debutto della regista A.V. Rockwell con A Thousand And One, già premiato al Sundance Film Festival. Protagonista assoluta la superstar musicale Teyana Taylor nel ruolo di una donna che rapisce il figlio di sei anni dal sistema di affidamento.

Martedì 27 giugno, i più famosi talent e celebrities del mondo dei social si ritrovano in uno speciale incontro con l’arte cinematografica: nell’ambito della serata denominata Influential Shorts, curata da Bella Thorne, saranno mostrati i nuovi cortometraggi diretti da Bella Thorne, Nina Dobrev, Khaby Lame, Jacqueline Fernandez, Amanda Cerny, Adriana Lima, Barbara Palvin e tanti altri “special guest” ancora.

In prima assoluta, mercoledì 28 giugno, verrà proiettato il film Billie’s Magic World, per la regia di Francesco Cinquemani, una produzione italiana firmata da Santo Versace e Gianluca Curti, con interpreti di eccezione tra cui i fratelli Alec e William Baldwin, Mia McGovern Zaini, Elva Trill e Valeria Marini. Si tratta di una favola per bambini che, nella sua versione in lingua originale, include la voce di Johnny Depp per il magico pupazzo Johnny “Puff”, riprodotto con le esatte fattezze di Depp, che salverà i bambini dalle pericolose mire del perfido mago Lord Domino. In seconda serata, arriva anche Cattiva Coscienza, la nuova commedia in prima assoluta di Davide Minnella. Il film, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, è una produzione Italian International Film – Gruppo Lucisano in collaborazione con Vision Distribution e Sky e sarà distribuito in Italia e nel mondo da Vision Distribution. Nel cast, i grandi nomi di Francesco Scianna, Filippo Scicchitano, Matilde Gioli, Beatrice Grannò, Giovanni Esposito, Caterina Guzzanti, Gianfranco Gallo, Alessandro Benvenuti, Francesco Motta e con Drusilla Foer.

Giovedì 29 giugno il festival ospita invece, in prima europea, tre importanti appuntamenti: innanzitutto, il documentario Little Richard: I Am Everything della regista Lisa Cortès, che racconta una leggenda del rock n’ roll ripercorrendo, attraverso numerose testimonianze e filmati di archivio, il mondo interiore di Richard e la storia della sua vita. Poi, il Teatro Antico ospita in prima assoluta I Peggiori Giorni di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno, film a episodi che prosegue l’idea di raccontare alcune delle occasioni festive che segnano le tradizioni e le vite degli italiani già sperimentata con successo nel precedente I migliori giorni. Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, è una produzione Italian International Film – Gruppo Lucisano e Vision Distribution in collaborazione con Sky e sarà distribuito in Italia e nel mondo da Vision Distribution. Nel cast Edoardo Leo, Massimiliano Bruno, Anna Foglietta, Renato Carpentieri, Fabrizio Bentivoglio, Giuseppe Battiston, Claudia Pandolfi, Anna Ferzetti, Neri Marcorè, Ricky Memphis, Rocco Papaleo e Giovanni Storti. Infine, in prima europea e direttamente dal Sundance Film Festival arriva Divinity, la proiezione di un visionario thriller fantascientifico diretto da Eddie Alcazar e prodotto da Steven Soderbergh, interpretato da un cast che include Stephen Dorff, Bella Thorne, Karrueche Tran, Moises Arias, Emily Willis e Scott Bakula. Il regista Eddie Alcazar e gli attori Karrueche Tran e Moises Arias saranno presenti alla proiezione.