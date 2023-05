Star Wars, all'asta il vestito indossato da Carrie Fisher

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

L’abito della Principessa Leia indossato da Carrie Fisher in Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza sarà presto venduto all’asta, e potrebbe raggiungere il valore di ben 2 milioni di dollari. Una cifra da far girare la testa per uno dei tanti oggetti di scena che andranno all'asta il prossimo mese a Los Angeles: articoli in arrivo dai set di Batman, I guardiani della galassia e Harry Potter, che potrebbe fruttare oltre 12 milioni di dollari.