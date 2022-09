Star Wars, il blaster originale di Han Solo venduto all’asta

Non c'è probabilmente franchise di cultura pop più grande di Star Wars. Con undici film e un'infinita serie di fumetti, libri, programmi televisivi e videogiochi, la storica saga ha appassionato il pubblico negli ultimi quarantacinque anni. Uno dei personaggi più popolari di Star Wars è stato Han Solo, interpretato da Harrison Ford, e ora l'iconico blaster originale del personaggio è stato venduto all'asta per oltre 1 milione di dollari dalla Rock Island Auction Company. L'oggetto di scena era un finto blaster progettato per sembrare realistico, ma che sparava solo colpi a salve.

La "DL-44 Heavy Blaster Pistol" era stata stimata per circa 300.000-500.000 dollari: alla fine il prezzo di vendita esatto è stato di 1,057 milioni di dollari. Il valore così alto probabilmente ha a che fare con il fatto che questo è l'ultimo blaster sopravvissuto del primo film di Guerre Stellari rinominato successivamente Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza. Il blaster di Han Solo ha contribuito a stabilire il tono della trilogia originale, con un aspetto "consumato" proprio come la galassia vissuta che lo circonda. Harrison Ford ha anche sempre saputo come usare questa classica arma da fuoco e fin dalla prima scena della saga i fan si sono innamorati di questo personaggio dall'aspetto trasandato. Successivamente l’attore ha interpretato l’iconico ruolo in altri quattro film: L'Impero colpisce ancora, Il ritorno dello Jedi, Il risveglio della Forza e L'ascesa di Skywalker, ma il blaster del primo film rimane leggendario.

Un personaggio iconico entrato nella storia

Han Solo era un personaggio che passava dall'amabile pistolero egoista a uno degli eroi chiave della ribellione contro l'Impero. Inoltre, la sua storia d'amore con la principessa Leila e l'amorevole amicizia con il suo fidato compagno Chewbacca sono alcuni degli aspetti che lo hanno reso così importante nella storia del cinema. Inoltre il modo in cui George Lucas e la sua troupe hanno realizzato il look del primo film è ancora oggi un'impresa sorprendente. Star Wars è stato realizzato in un'epoca in cui tutto doveva essere fatto in modo pratico e la storia di come hanno creato l'aspetto del blaster di Solo, decidendo quali materiali si adattassero meglio sia al personaggio che al mondo, è qualcosa che ogni amante del cinema apprezzerebbe. Anche se inizialmente è assurdo pensare che il blaster di Han Solo sia stato venduto per oltre 1 milione di dollari, in realtà, visto che si tratta di un oggetto di scena così importante nella storia del cinema, tutto appare giustificato. Lo stesso blaster ha contribuito da solo a definire uno dei personaggi più iconici di tutti i tempi.