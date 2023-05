Il Colore Viola, il trailer del film musical con Halle Bailey

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

La Warner Bros ha finalmente rilasciato il trailer de Il Colore Viola, il musical con Halle Bailey liberamente ispirato all’omonimo libro vincitore del Premio Pulitzer. Il film è atteso nelle sale cinematografiche entro la fine del 2023, anche se non è ancora stata rilasciata una data certa per l’uscita italiana. In ogni caso, come ci si poteva aspettare, il trailer ha generato non poca aspettativa nel pubblico, soprattutto dopo che la Bailey è stata vista nel ruolo de La Sirenetta.