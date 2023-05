La Sirenetta, una nuova clip del live action Disney. VIDEO

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Il 24 maggio arriva al cinema La Sirenetta, adattamento live action del classico di animazione Disney diretto da Rob Marshall. Online è arrivata una nuova clip per aumentare l’hype dei curiosi e dei fan in cui si sente una versione italiana dell’iconica canzone Parte del tuo Mondo e il celebre successo In fondo al Mar. Nuove immagini che invitano a tuffarsi nelle acque blu di Ariel e vivere la magia con Halle Bailey nei panni della protagonista. In questi giorni si susseguono news e contenuti in uscita sul web per incuriosire e intrattenere il pubblico e i media.