Basato sull'omonimo gruppo di antieroi dei fumetti DC Comics, è un film del 2016 diretto da David Ayer, che vede protagonista un cast corale dalla portata di Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto, Viola Davis, Cara Delevigne e tanti altri ancora. Il film, che ha incassato oltre 740 milioni di dollari in tutto il mondo, andrà in onda in questa sera in prima serata. Ecco la squadra di supercattivi al completo: tutti gli attori del film e i loro rispettivi ruoli