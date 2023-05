Festival del cinema di Cannes 2023, il programma di oggi domenica 21

Titoli in concorso

Vent'anni dopo che la sua famigerata storia d'amore ha appassionato il Paese, una coppia sposata cede alla pressione quando arriva un’attrice, decisa a condurre delle ricerche per fare un film su quella storia: è la trama dell’americano May December.

Banel e Adama sono follemente innamorati. Vivono in un villaggio nel nord del Senegal, ma il loro amore perfetto contraddice le usanze della comunità: tutto questo succede in Benel & Adama.

In How to have sex, tre adolescenti britanniche organizzano una vacanza come rito di passaggio: bevono, ballano e conquistano, in quella che dovrebbe essere la miglior estate della loro vita.

La tunisina Olfa vive tra luce e oscurità in Four Daughters. Un giorno, due delle sue quattro figlie scompaiono. Per colmare la loro assenza, il regista Kaouther Ben Hania invita inventa un'esperienza cinematografica unica, con la collaborazione di attrici professioniste.

In The Zone of Interest, Il comandante di Auschwitz Rudolf Höss e sua moglie Hedwig si sforzano di costruire una vita da sogno accanto al campo.

In Kuru Otlar Austine (About Dry Grasses) Samet, giovane insegnante d'arte, sta terminando il suo quarto anno di servizio militare obbligatorio in un remoto villaggio dell'Anatolia. La sua vita cambia quando incontra Nuray, lei pure insegnante.

Anatomie d’une chute, Anatomy of a fall racconta le vicende di Sandra, Samuel e del loro figlio non vedente Daniel: quando Samuel viene trovato morto fuori casa, viene avviata un'indagine per morte in circostanze sospette. Sandra viene incriminata, e Daniel è costretto ad assistere al processo.

Con Alicia Vikander (FOTO) e Jude Law (FOTO), Firebrand narra le vicende della regina Catherine Parr, sesta ed ultima moglie di re Enrico VIII d’Inghilterra.

Ollie Cross (Tye Sheridan) è un giovane paramedico di New York che fa squadra con Rutkovsky (Sean Penn), in Black Flies. Di fronte a una violenza estrema, scopre i rischi di un lavoro che ogni giorno scuote le sue convinzioni sulla vita e sulla morte.