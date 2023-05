Cannes 2023, Harrison Ford premiato con la Palma d'oro d'onore

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

“Sono profondamente commosso da questo riconoscimento”. Harrison Ford, 80 anni, non ha nascosto la commozione per aver ricevuto a sorpresa la Palma d’oro onoraria prima della proiezione in anteprima mondiale di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, la pellicola presentata Fuori Concorso nella serata del 18 maggio alla 76ª edizione del Festival di Cannes (LO SPECIALE). Prima che il delegato generale della kermesse Thierry Frémaux consegnasse la statuetta, un reel con i ruoli più significativi interpretati dall’attore americano, da Star Wars a Il Fuggitivo, ha riempito lo schermo della sala. “Dicono che quando stai per morire, vedi la tua vita scorrere davanti ai tuoi occhi, e io ho appena visto la mia vita scorrere davanti ai miei occhi. Una gran parte della mia vita, ma non tutta la mia vita. La mia vita è stata resa possibile dalla mia amata moglie, che ha supportato la mia passione e i miei sogni, e sono grato”. Pochi attimi prima Ford, sul red carpet della Croisette in compagnia della moglie Calista Flockhart, aveva ricevuto un caloroso benvenuto da migliaia di fan entusiasti. “Vi amo, anch’io. Ma c’è un film che dovreste vedere. È proprio dietro di me. Quindi lasciate che mi tolga di mezzo, e grazie di nuovo per questo grande onore”.