Dalla mia finestra: Al di là del mare, il trailer del film Netflix

Il trailer ufficiale

Il secondo capitolo della commedia romantica riprende le vicende amorose di Raquel e Ares. Nell’attesa di poter vedere Dalla mia finestra: Al di là del mare, la piattaforma di streaming ha rilasciato il trailer ufficiale e, come si può cominciare a evincere proprio dall’anteprima, la trama porta avanti la storia tra Raquel (interpretata da Clara Galle) e Ares Hidalgo (interpretato da Julio Peña Fernández). In particolare, il secondo capitolo della saga romantica segue Raquel e Ares mentre affrontano evidenti nuove sfide della loro relazione e delle loro vite individuali: quando Ares, infatti, si trasferisce a Stoccolma per studiare medicina, Raquel sceglie invece di inseguire il sogno di diventare scrittrice a Barcellona. I due, coltiveranno un rapporto a distanza per niente facile, ma l’estate è ormai alle porte e con essa anche la tanto attesa occasione per rivedersi. La lontananza, sarà diventata un problema irrecuperabile per la loro relazione?