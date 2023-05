The Blair Witch Project, in sviluppo un nuovo film

Il regista britannico Oliver Park (The Offering) è stato ingaggiato per dirigere un sequel di The Blair Witch Project, come fa sapere Production Weekly. Per adesso il film è senza titolo. Pare che le riprese inizieranno alla fine di quest’estate. La società di produzione del sequel è Haxan Films, quella che già era dietro il film originale del 1999

Il regista britannico Oliver Park (The Offering) è stato ingaggiato per dirigere un sequel di The Blair Witch Project. Lo fa sapere in queste ore il sito web Production Weekly. Per adesso il film è senza titolo e pare che le riprese inizieranno alla fine di quest’estate, al massimo verso l’inizio del prossimo autunno. La società di produzione del sequel è Haxan Films, la stessa che già era dietro al film cult originale uscito nel 1999.



Ad aprile 2023 era stato riferito che Lionsgate avrebbe voluto rilanciare il franchise horror, iniziato dal capostipite targato 1999 e poi seguito successivamente dal vasto universo di media, come un vero e proprio franchise, inclusi i film ufficiali usciti nel 2000 e nel 2016. Sono stati pubblicati pure numerosi libri e videogiochi che sono serviti ad approfondire l’universo dell’orrore varato dalla pellicola basata sui finti filmati di una presunta videocassetta da brivido ritrovata dentro una telecamera rinvenuta in un bosco.



Dietro al nuovo progetto c’è lo stesso team produttivo dell’originale

“Ma quanto ancora dobbiamo aspettare per un altro film di The Blair Witch Project?”, si chiedevano a gran voce i fan. Adesso la risposta a questo interrogativo è finalmente giunta: manca poco, pochissimo, visto che il primo ciak è atteso per fine estate-inizio autunno.

Il regista Oliver Park è un maestro dell'horror

I crediti di Park come regista includono vari film horror, tra cui Strange Events (2015), Still (2017) e A Night of Horror: Nightmare Radio (2019).

Oliver Park è diventato conosciuto per il suo cortometraggio dell'orrore intitolato Vicious uscito nel 2015, votato da Buzzfeed come uno dei migliori corti dell’orrore mai realizzati. Ha poi girato il suo secondo cortometraggio horror, dal titolo Still, distribuito da Crypt TV di Eli Roth nel 2017.

Daniel Myrick ed Eduardo Sánchez sono tra i produttori

Come fa notare il sito web statunitense Bloody Disgusting, questi dettagli non sono stati ancora confermati da Lionsgate. Tuttavia sia Daniel Myrick che Eduardo Sánchez sono elencati come produttori. Parliamo di coloro che hanno a suo tempo scritto e diretto il film originale del 1999, una pellicola di quel sottogenere definito come “found footage”, in riferimento al fatto che il materiale video viene ritrovato (si tratta di un espediente narrativo, un fake, come oggi è noto. Tuttavia al momento dell'uscita di The Blair Witch Project molti spettatori erano davvero convinti che i filmati ritrovati fossero stati realmente reperiti nel bosco, generando quindi ancora più panico e orrore).

Il franchise, tra alti e bassi, successi e insuccessi

Il sequel Blair Witch (2016), diretto da Adam Wingard, non è stato un grande successo al botteghino, però i registi del film originale non hanno mai perso la speranza di tornare un giorno al franchise per dargli nuova vita.

Stranamente - come fa notare John Squires su Bloody Disgusting - i creatori Daniel Myrick ed Eduardo Sánchez non hanno avuto molto input creativo su nessuno dei film successivi, nonostante avessero una grande ricchezza di idee.